Nach der Partie trat RB die Heimreise an. Am nächsten Samstag (18.00 Uhr) steht ein letzter Test vor Beginn der neuen Saison daheim gegen Paris Saint-Germain an. Rose variierte im Vergleich zur Partie gegen Aston Villa (3:0) in seiner Anfangsformation. So standen mit Viggo Gebel und Lionel Voufack gleich zwei der mitgereisten Nachwuchsspieler in der Startelf. Verzichten musste der Coach auf den wegen des Schulanfangs seines Sohnes vorzeitig abgereisten Kevin Kampl sowie die angeschlagenen Assane Ouedraogo und El Chadiaille Bitshiabu. Nicht mit in die USA gereist waren die EM-Teilnehmer Benjamin Henrichs, David Raum und Dani Olmo sowie die verletzten Christoph Baumgartner und Xaver Schlager.