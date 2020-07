In Thüringen tritt ab dem 16. Juli eine neue Corona-Verordnung in Kraft. "Geplant ist, dass ab dem 16. Juli wieder Sportveranstaltungen im Außenbereich mit bis zu 200 Zuschauern möglich sein werden", sagte Felix Knothe, Pressesprecher im Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, auf MDR-Anfrage. Zuvor müssen die Vereine ein behördlich genehmigtes Hygienekonzept vorlegen, das die Einhaltung der geltenden Regelungen sicherstellt.



Die Verordnung gilt zunächst bis zum 30. August. Darüber hinaus wurden noch keine weitergehenden Regelungen getroffen. Zuschauer im Hallensport müssen sich dagegen weiter gedulden. Grundsätzlich sei es aber das Ziel, "ab Anfang September Zuschauer in allen Sportarten, also auch im Indoorsport, wieder zuzulassen", so Knothe.