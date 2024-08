Simons zeigte sich "glücklich, wieder in Leipzig zu sein" und dankte den Verantwortlichen von RB Leipzig für das Vertrauen, welches sie in ihn gesetzt haben. Er fühlt sich in Leipzig sehr wohl, weshalb schon länger seine Entscheidung feststand, noch ein Jahr in der Messestadt dranzuhängen. Zudem sei er ein echter Gewinnertyp: "Ich liebe es, zu gewinnen. Und ich will auch immer gewinnen."