Eine Neue, ist eigentlich keine: Karla Görlitz kehrte nach einem Jahr in Hoffenheim zurück an die Kernberge, wo sie bereits 2019/20 1. Bundesliga gespielt hatte. Und die 20-Jährige ist nach der Vorbereitung optimistisch, dass es diesmal mit dem Klassenerhalt etwas werden kann. „Wir haben in der Vorbereitung gute Ansätze gezeigt. Der Klassenerhalt ist in jedem Fall drin, wenn wir immer 100 Prozent geben.“ Nur die Fehlpassquote müsse noch gedrückt werden.

Dass das Ziel in der neuen Saison nur Klassenerhalt lauten kann, ist auch Görlitz klar. Am besten mit einem Sieg zum Auftakt gegen Bayer Leverkusen. „Ein Punkt ist drin, der Sieg das Ziel“, so die Abwehrspielerin. Doch Leverkusen ist nach vielen Jahren Kampf gegen den Abstieg in der Liga besser reingekommen. Letzte Saison gab es Platz fünf. Obacht geben muss der FCC unter anderem auf Milena Nikolic: Mit 13 Toren belegte die Angreiferin aus Bosnien in der vergangenen Saison den vierten Rang der Torschützinnenliste.