Fußball. Das war und ist sein Leben. "Ich konnte ja nie was Anderes", sagte Bernd Stange. Selbst gespielt hat er nicht auf höchstem Niveau. In seiner aktiven Zeit war er in seinem Geburtsort Gnaschwitz für die dortige Chemie-Mannschaft am Ball, dann bei Vorwärts Bautzen und zum Schluss beim SC DHfK Leipzig.