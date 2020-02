Jordan Torunarigha muss nach Gelb-Rot den Platz verlassen. Bildrechte: imago images/Laci Perenyi

Dieser Vorfall zieht mittlerweile weite Kreise Im Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstagabend zwischen Schalke 04 und Hertha BSC (3:2 n.V.) ist der Berliner Jordan Torunarigha, der in der Verlängerung die Gelb-Rote Karte sah, aus der Schalker Kurve offenbar aufs schlimmste beleidigt worden. Nach Affenlauten und rassistischen Beleidigungen trieb es den 25-jährigen gebürtigen Chemnitzer die Tränen in die Augen, seine Mitspieler stärkten ihm den Rücken.

Mittlerweile hat der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes Ermittlungen angekündigt. Hertha-Manager Michael Preetz verwies auf eine schriftliche Stellungnahme durch den Verein und des Abwehrspielers, um die Arbeit des DFB zu unterstützen.

Auch Gerald Asamoah meldete sich zu Wort. In Ghana geboren, forderte der Ex-Nationalspieler nach dem Vorfall auf Schalke vehementen Einsatz gegen Rassismus. "Was soll ich sagen? Es widert mich einfach nur noch an", schrieb der 41-Jährige, der beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 inzwischen als U23-Manager arbeitet, bei Twitter. "Umso wichtiger, dass wir nicht aufhören dürfen, immer weiter dagegen zu kämpfen." Während seiner Profikarriere war Asamoah jahrelang für die Königsblauen aktiv.

Jordan Torunarigha ist ein gebürtiger Chemnitzer, sein Vater Ojokojo Torunarigha kam in Nigeria zur Welt. Von dort zog es ihn später nach Deutschland, wo er nach der Wende als erster Afrikaner bei einem Profiklub in Ostdeutschland unterschrieb. Es war der FC Karl-Marx-Stadt, der von Hans Meyer trainiert wurde. Nach einer Ausleihe zum Chemnitzer SV kehrte er zum nunmehr umbenannten Chemnitzer FC zurück und absolvierte von 1991 bis 1995 77 Partien für die Sachsen. "Otscho", wie er von den Fans genannt wurde, war ein guter Mittelfeldspieler, was auch der FC Sachsen Leipzig in der Saison 1997/98 zu schätzen wusste. Im Trikot des Chemnitzer FC: Ojokojo Torunarigha. (Archiv) Bildrechte: imago/WEREK

Mit Anfeindungen wegen seiner Hautfarbe hatte Ojokojo Torunarigha immer zu kämpfen. So erzählte er einmal im "Express" (2013), dass es "früher eine krasse Zeit war. Es kam oft vor, dass ich mir sogar auf dem Platz von manchen Abwehrspielern Sprüche wie 'Neger raus' anhören musste". Nach seiner aktiven Laufbahn wurde er zunächst in Neunkirchen und dann 2010 bei Hertha BSC Nachwuchstrainer. Eine ereignisreiche Zeit, denn bei den Berlinern spielte auch sein Filius in der U17-Mannschaft. 2006 war Jordan Torunarigha von der Chemnitzer Jugend zur Hertha-Jugend gewechselt, durchlief alle Stationen bis hin zur ersten Mannschaft von Hertha BSC. Und mit dieser trat er am 4. Februar 2020 beim FC Schalke 04 zum DFB-Pokalspiel mit bekanntem Ausgang an. Ojokojo Torunarigha als Passgeber beim FC Sachsen Leipzig. (Archiv) Bildrechte: imago/Picture Point