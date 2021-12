"Haben gezeigt, dass wir leben"

"Heute hat sich die Mannschaft belohnt für den Aufwand, das freut mich, weil sie sich nie hat unterkriegen lassen. Es war wichtig, dass wir allen und uns gezeigt haben, dass wir leben", so ein erleichterter Kramer. Nach dem fast sensationellen Klassenenerhalt in der vergangenen Saison, in der Kramer Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus (zuvor Dynamo Dresden) abgelöst hatte, hielt die Arminia oft gut mit, stand aber auch zu oft mit leeren Händen da. Vor dem Spiel bei RB Leipzig am Samstag (15:30 Uhr/Live-Ticker und Audiostream in der SpiO-App) rangiert der DSC deshalb nur auf dem vorletzten Platz in der Tabelle. Der Druck vor dem Heimspiel gegen den diesjährigen Aufsteiger auch Bochum war spürbar. Bielefelds Trainer Frank Kramer Bildrechte: imago images/Ulrich Hufnagel

Vor Leipzig: "Nehmen viel Energie mit"

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag klang die Stimme von Kramer dann schon wieder deutlich fester: "Wir nehmen viel Energie aus dem Spiel am Dienstagabend mit. Die Spieler haben es den Kritikern gezeigt, dass wir bestehen können, wenn wir geschlossen herangehen. Niemand ist sich für etwas zu schade. Der Mut, dass wir es oft spielerisch gelöst haben und ein gutes Spiel gemacht haben, tut uns gut." Gegen RB ginge es wieder nur im Kollektiv: "Die Partie wird ein Gemeinschaftswerk. Du kannst die Spieler von Leipzig nicht immer im Eins gegen Eins bewältigen. Die Unterstützung muss da sein. Wir müssen aufmerksam arbeiten, ohne ins Leere zu laufen."

Mit Tedesco-Vorgänger Marsch bei Red Bull Salzburg

Wie der neue RB-Leipzig-Trainer Domenico Tedesco hat auch Kramer eine Vergangenheit bei der TSG Hoffenheim, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten und schon länger her. Mit dem Red-Bull-Kosmos kennt sich Kramer dagegen noch bestens aus. Vor seinem Engagement in Bielefeld arbeitete er als Nachwuchsleiter von RB Salzburg - Cheftrainer dort war damals Jesse Marsch, der Vorgänger von Tedesco. Als Unterschiede zum Marsch-Fußball hat er ausgemacht: "Sie haben die Grundordnung angepasst und sind zur Dreierkette zurückgekehrt. Man sieht, dass sie bestrebt sind, den Ballbesitz nicht ganz so schnell vor das gegnerische Tor zu tragen. Da wollen sie mehr Kontrolle haben, da gibt es längere Pass-Staffetten als es vorher der Fall war. Alles andere ist das, was man von RB eben kennt: Gutes Pressing und gutes Umschaltspiel. Nur die erste Pressinglinie ist nicht mehr ganz so hoch."

Florian Krüger (re.) gegen Karim Bellarabi Bildrechte: imago images/Ulrich Hufnagel

Ex-Auer Krüger hat Klos noch nicht verdrängt

Im Angriff hat die Arminia unter anderem vom FC Erzgebirge Aue Florian Krüger geholt. Doch so richtig gezündet hat der 22-Jährige in Ostwestfalen noch nicht: In 13 Bundesligaspielen und zwei Pokalpartien gelang ihm noch kein einziges Tor. Gegen Bochum setzte Kramer Krüger und Janni Serra (23). Auch Serra, der ebenfalls aus Liga zwei, aus Kiel, kam, tut sich noch schwer und ist ebenfalls noch ohne Bundesliga-Tor. So setzt Kramer dann doch immer wieder auf die schon 34-jährige Arminia-Legende Fabian Klos. Auch in Leipzig könnte Klos beginnen.

Nach einer Corona-Erkrankung wieder hergestellt ist der defensive Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis. "Sebi hat gestern und heute trainiert, und wenn er auch morgen auf dem Platz steht - wovon ich ausgehe -, dann steht er am Samstag zur Verfügung", so Kramer am Donnerstag. Verletzt fehlen Abwehrspieler Jacob Laursen (Adduktorenprobleme) und der bei Energie Cottbus ausgebildete Jacob Czyborra (Blinddarm-OP).