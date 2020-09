Viel Zeit zum Regenerieren blieb also nicht. Trotz der schwer ins Kontor schlagenden Abgänge von Spielmacher Kai Havertz und Sturmtank Kevin Volland steht das personelle Grundgerüst der Werkself aber weiter auf soliden Füßen. Um die Meisterschaft werden die Leverkusener zwar auch in dieser Spielzeit nicht mitspielen, im Kampf um die Champions-League-Plätze dürften die Rheinländer aber wie gewohnt ein Wörtchen mitsprechen.

Etwas überraschend war es schon, dass ausgerechnet Bayer Leverkusen an der ersten Nullnummer dieser Bundesliga-Saison beteiligt war. Schließlich steht die Werkself seit Jahren für spektakulären Offensivfußball – sowohl vorne als auch hinten klingelte oft es in schöner Folge. Zum Saisonauftakt mühte sich das Team von Trainer Peter Bosz jedoch vergeblich gegen den VfL Wolfsburg ab. In einer ausgeglichenen Partie hatte Bayer etwas mehr vom Spiel, der Gegner hingegen die besseren Torchancen. Die Leverkusener starteten damit erstmals seit elf Jahren mit einem Remis in die Bundesliga-Saison. Gegen den VfL Wolfsburg sprang zum Saison-Auftakt nur ein Remis heraus. (Archiv) Bildrechte: imago images/Sven Simon

Ohne Frage: Der letztlich unvermeidbare Abgang von Spielmacher und Kapitän Kai Havertz schmerzt. Der 21-Jährige war in den letzten Jahren Dreh- und Angelpunkt des Bayer-Spiels. Sein Wechsel in die Premier League zum FC Chelsea (und Timo Werner) für kolportierte 100 Millionen Euro machte ihn nicht nur zum teuersten deutschen Fußballer aller Zeiten, sondern spülte auch frisches Geld in die Kassen der Werkself. Zudem wurde Stürmer Kevin Volland für knapp 15 Millionen Euro zur AS Monaco transferiert.

Ein Teil der Einnahmen wurde sogleich reinvestiert. Mit Patrik Schick schnappten sich die Leverkusener einen torgefährlichen Stoßstürmer und stachen dabei niemand geringeres als RB Leipzig aus. Die Sachsen hatten den Tschechen bis vor kurzem ausgeliehen, stiegen im Vertragspoker mit Schicks Stammverein, der AS Rom, am Ende jedoch aus. Rekordtransfer: Kai Havertz (re.) wechselte für etwa 100 Millionen Euro auf die Insel. Bildrechte: imago images / Poolfoto

Die Lücke, die Havertz' Abgang hinterlassen hat, wird kaum zu füllen sein. Mit Florian Wirtz haben die Rheinländer aber bereits das nächste Juwel in der Hinterhand. Der 17-Jährige schnupperte bereits in der abgelaufenen Saison Bundesliga-Luft und wusste zu überzeugen. Mit Innenverteidiger Tin Jedvaj und Mittelstürmer Joel Pohjanpalo kehrten zudem zwei erfahrene Akteure nach Leihgeschäften zurück.

Peter Bosz (mi.) und Julian Nagelsmann (re.) im Gespräch. (Archiv) Bildrechte: PICTURE POINT / Roger Petzsche Peter Bosz geht in seine dritte Spielzeit als Chefcoach der Leverkusener. Zuvor war der Niederländer unter anderem bei Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam. Bosz steht in der Bundesliga wie kein zweiter Trainer für Spielfreude und Offensivgeist. Der 56-Jährige setzt auf aggressives Gegenpressing und lässt sehr hoch verteidigen, oft geht es per Flachpassspiel schnell vorne. Seine präferierte 4-3-3-Taktik geht aber auch immer wieder zu Lasten der Defensive. Letzte Saison hagelte es 44 Gegentore.

"Angstgegner" trifft es ganz gut. Leverkusen hat historisch gegen keinen Verein eine schlechtere Bundesliga-Bilanz als gegen RB. In acht Duellen ging Leipzig vier Mal als Sieger vom Platz, Bayer gewann nur eine einzige Partie. Vor heimischer Kulisse hat die Werkself sogar noch nie gegen RB gewonnen und kassierte im Schnitt die meisten Gegentore (2,5 pro Partie). In der vergangenen Saison trennten sich beide Kontrahenten jeweils Unentschieden mit 1:1. Beide Male ging Leverkusen in Führung, beide Male gelang RB der Ausgleich.