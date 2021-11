Der vergangene Donnerstag weist tatsächlich auf eine Trendumkehr hin: Beim 3:2-Sieg gegen Celtic Glasgow stimmten Moral und Kampfeswille. Gehapert hatte es jedoch an der Chancenverwertung. Trotz klarer Überlegenheit ging Bayer nur 1:0 in Führung. Das rächte sich: In der 56. Minute führte Celtic 2:1. Aber Leverkusen wendete in den letzten zehn Minuten erneut das Blatt.

Woran es Bayer auch bei Siegen immer mal wieder mangelt, ist Souveränität. Das Durchschnittsalter des Kaders beträgt knapp 25 Jahre, spielerisch wirkt er aber locker fünf Jahre jünger – sehr talentiert und unreif. Leverkusen spielt jedenfalls auch unter Gerardo Seoane phasenweise sehr ansehnlichen Angriffsfußball. In den bislang 19 Pflichtspielen blieb man nur beim 0:2 gegen Wolfsburg ohne eigenen Treffer. Immerhin 11 der 43 Tore wurden in den letzten zehn Minuten erzielt. Die insgesamt 23 Gegentore weisen wiederum auf ein - zumindest für ein Team mit größeren Ambitionen – veritables Abwehrproblem hin.

Leon Bailey war letzte Saison mit 15 Toren und 11 Vorlagen Leverkusens bester Scorer. Im Sommer dann bescherte er dem Klub mit seinem Wechsel zu Aston Villa 32 Transfer-Millionen. Der spielerische Verlust wurde vielseitig kompensiert. Nun führen Patrik Schick (8) und Moussa Daiby (7) die interne Torschützenliste an. Zudem kommt der vom 1.FC Union geholte Kämpfertyp Robert Andrich immer besser in Fahrt und hat schon fünf Treffer auf dem Konto. Und dann ist da noch Florian Wirtz. Der 18-Jährige ist ein Diamant, dessen Glanz nicht immer zum Vorschein kommt. Sein Tordrang und sein mannschaftsdienliches Spiel machen ihn trotzdem zum wertvollsten Spieler bei Bayer.

Was die personelle Lage betrifft, war Leverkusen schon mächtig gebeutelt. Ob die Talsohle in dieser Hinsicht durchschritten ist, bleibt unklar. Florian Wirtz hat seine Hüftbeuger-Probleme offenbar überwunden. Und zu Wochenbeginn schien es auch so, als ob Lucas Alario, Patrik Schick, Karim Bellarabi und Charles Aranguiz auch wieder fit wären. Gegen Glasgow schaffte es aber dann doch keiner des Quartetts in den Kader. Die vier haben aber „die letzten zwei Tage gut genutzt“, sagte Trainer Seoane am Freitag. Die letzte Entscheidung sei aber noch nicht getroffen.