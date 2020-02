Gegenercheck Bayern München

Den FC Bayern als in Topform zu bezeichnen, wäre die Untertreibung des Jahres. Die Münchner konnten die letzten acht Pflichtspiele in Folge gewinnen und schossen dabei unglaubliche 30 Tore. Allein seit der Winterpause gewann der Rekordmeister seine drei Ligaspiele sehr souverän, eroberte dadurch die Tabellenführung von RB Leipzig zurück und zog am Mittwoch durch ein 4:3 gegen die TSG Hoffenheim ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein - wenn auch hinten raus mit etwas Schlendrian.

Es läuft insgesamt seit dem Trainerwechsel von Niko Kovac zu Hansi Flick Anfang November. Unter dem früheren Co. von Bundestrainer "Jogi" Löw gab es nur eine kleine Delle Ende November/Anfang Dezember mit den beiden Niederlagen gegen Bayer Leverkusen und bei Borussia Mönchengladbach. Die restlichen zwölf Partien gewann der FCB und schaffte so auch einen neuen Rekord in der Champions League mit sechs Siegen aus sechs Gruppenspielen. Auch Torjäger Robert Lewandowski ist in der Form seines Lebens und jagt mit aktuell 22 Treffern in 20 Ligamatches den Uraltrekord von Gerd Müller (40 Saisontore 1971/72).