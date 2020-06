Borussia Dortmund: Erfolgsserie gestoppt

Sportdirektor Michael Zorc: "Rang zwei ist unser letztes verbliebenes und vorrangiges Ziel. Das ist nicht nur eine Sache des Rankings oder des TV-Geldes, sondern auch des Prestiges. Wenn wir auf Rang zwei bleiben, war das in der Bundesliga eine gute Saison."

Die Ausfall-Liste ist lang: Marco Reus, Mahmoud Dahoud, Thomas Delaney und Dan-Axel Zagadou sind schon länger raus. Laut BVB kommen auch Manuel Akanji und Mario Götze nicht in Frage. Dazu ist Achraf Hakimi gelbgesperrt. Dafür kehrt zumindest der von einem bakteriellen Infekt genesene Giovanni Reyna in den Kader zurück.

Bester Knipser der Dortmunder ist Jadon Sancho, der in dieser Bundesliga-Saison 17 Mal getroffen hat. Winter-Neuzugang Erling Haaland hat aber mit 11 Toren in 15 Spielen die deutlich bessere Quote.