Aktuelle Lage

Seit dem desaströsen 1:5 gegen Stuttgart ist das Kapitel Lucien Favre bei Borussia Dortmund passé. Zu schwankend gestalteten sich die Leistungen im bisherigen Verlauf der Saison, zu saft- und kraftlos präsentierte sich das zweifelsohne hoch veranlagte Dortmunder Star-Ensemble. Mit Edin Terzic setzt der BVB bis zum Saisonende vorerst auf eine vereinsinterne Lösung. Der bisherige Co-Trainer konnte bei seinem Einstand auch direkt überzeugen, nur um kurz vor Weihnachten erneut eine erschreckend schwache Leistung seiner Mannschaft gegen Union Berlin ansehen zu müssen.

Der Auftakt ins neue Jahr ist hingegen geglückt. Beim 2:0-Erfolg gegen Wolfsburg ließ die Borussia den spielerischen Glanz und die Leichtigkeit vergangener Tage zwar erneut vermissen, sprang dank einer vor allem defensiv stabilen Leistungen aber wieder auf einen Champions-League-Platz.

Auffallend jedoch, dass die Dortmunder Schlüsselspieler um Jadon Sancho, Giovanni Reyna und Erling Haaland aktuell noch nicht bei 100 Prozent sind. Vor allem die Tore Haalands fehlten dem BVB zuletzt. Im Kampf um die Meisterschale sind die Westfalen bei acht Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze bereits ins Hintertreffen geraten. Ein Sieg gegen RB wäre Balsam für die arg durchgeschüttelte BVB-Fanseele und würde ohne Frage für neuen Schub im kräftezehrenden zweiten Saisonabschnitt sorgen.

"Jugend forscht"

Ohne Frage: Dortmund verfügt über einen der aufregendsten Kader in ganz Europa. Seit Jahren lockt der BVB vielversprechende Talente in den Ruhrpott und poliert sie innerhalb weniger Jahre zu millionenschweren Top-Spielern. Auch in dieser Saison gilt in Dortmund das Motto "Jugend forscht": Mit Jude Bellingham (17 Jahre), Giovanni Reyna (18) und Youssoufa Moukoko (16) verfügt der BVB über hochveranlagte Akteure, die ihre regelmäßigen Einsatzzeiten mit guten Leistungen zurückzahlen. Youssoufa Moukoko ist der jüngste Bundesliga-Spieler aller Zeiten. Bildrechte: imago images/Team 2

Moukoko kürte sich erst vor wenigen Wochen zum jüngsten Torschützen in der Bundesliga aller Zeiten. Neben dem Trio dürfen auch Jadon Sancho und Erling Haaland nicht vergessen werden, die mit ihren 20 Jahren aber schon beinah wie alte Hasen wirken.

Der Trainer

Nach der Trennung von Favre übernahm dessen Co-Trainer Edin Terzic Mitte Dezember die Mannschaft. Der 38-Jährige spielte auf Amateurebene im Ruhrpott, stieg 2010 als Scout bei Dortmund ein und sammelte als Nachwuchstrainer erste Erfahrungen. Zwischen 2013 und 2017 fungierte er als Assistenz von Slaven Bilic bei Besiktas Istanbul und West Ham United. 2018 folgte die Rückkehr zum BVB. Edin Terzic darf sich bis zum Ende der Saison beim BVB beweisen. Bildrechte: imago images / Poolfoto

Auf dem Posten des Cheftrainers änderte Terzic im Vergleich zu seinem Vorgänger Favre wenig. Taktisch und personell drehte der Deutsch-Kroate nur an wenigen Stellschrauben. Die Mannschaft agierte in den ersten Auftritten unter seiner Ägide in einem klassischen 4-2-3-1-System. Ballbesitz und ein frühes Pressing kennzeichnen das Dortmunder Spiel. Terzic selbst nimmt dabei eine wesentliche Rolle und pusht sein Team an der Seitenlinie lautstark nach vorne.

Spieler im Fokus

Urgewalt, Tormaschine, Heiland, Wunderkind: Erling Haaland wurde im Verlaufe des Jahres bereits mit einer Vielzahl an Attributen geschmückt. Die bloßen Zahlen geben ihm Recht: In 33 Einsätzen für den BVB erzielte der Norweger sage und schreibe 33 Treffer. Der auch von RB Leipzig heftig umworbene Stürmer schlug nach seiner Verpflichtung vor fast exakt einem Jahr wie eine Bombe ein und entwickelte sich binnen kürzester Zeit zum absoluten Fixpunkt im Dortmunder Angriffsspiel. Auch in dieser Bundesligasaison traf der 1,94 Meter große Skandinavier bereits neun Mal ins Schwarze und wurde zum Ende des vergangenen Jahres mit dem "Golden-Boy-Award" für den besten Nachwuchsspieler 2020 ausgezeichnet. Erling Haaland stand auch bei RB Leipzig hoch im Kurs. Bildrechte: Bernd Feil/M.i.S.

Bilanz gegen RB Leipzig

In den letzten Jahren schlug das Pendel meist zugunsten des BVB aus. Aus den letzten fünf Partien gingen die Dortmunder drei Mal als Sieger hervor, zwei Mal trennten sich beide Mannschaften mit einem Remis. Der letzte Leipziger Erfolg datiert vom Oktober 2017, als man mit 3:2 siegreich war. Im Juni dieses Jahres waren es die "Schwarz-Gelben", die nach einem Haaland-Doppelpack jubeln durften.

Voraussichtliche Aufstellungen