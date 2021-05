Dortmund hat in dem Duell ganz klar mehr Druck und vor dem Pokalfinale am Donnerstag quasi schon jetzt ein erstes Endspiel gegen Leipzig vor der Brust. "Wir möchten noch zwei große Ziele in dieser Saison erreichen. Das eine ist die Qualifikation für die Champions League, und dafür brauchen wir die drei Punkte. Das ändert aber nichts daran, dass der Wunsch sehr groß ist, den Pokal zu erobern", so BVB-Trainer Edin Terzic. Der Rückstand auf den ersehnten vierten Platz in der Bundesliga beträgt aktuell einen Zähler.