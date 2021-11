Durchbricht der BVB seine Auswärtsserie?

In fast allen Belangen macht der BVB gerade die bessere Figur. Auf der Suche nach gelb-schwarzen Wermutstropfen wird man bei den Auswärtsauftritten fündig. Während alle bisherigen sechs Heimspiele gewonnen wurden, tut sich das Team von Trainer Marco Rose in fremden Stadien etwas schwerer. Da wechselten sich bis jetzt Niederlagen und Siege immer ab. Zuletzt gab es ein 3:1 in Bielefeld, dabei tat sich Dortmund zeitweise ganz schön schwer. Nach dem Gesetz der Serie jedenfalls wäre nun wieder eine Auswärtsniederlage an der Reihe.

Das letzte Pflichtspiel …

… war ein 1:3 am Mittwoch gegen Ajax Amsterdam in der Champions League. Die enttäuschende Heimpleite als Gradmesser für die aktuelle Verfassung heranzuziehen, funktioniert leider nur bedingt. Denn der BVB spielte bereits nach einer halben Stunde in Unterzahl. Mats Hummels war nach einer Grätsche mit einer völlig überzogenen Roten Karte bedacht worden, was Spieler, Trainer und die Fans verständlicherweise in Rage brachte. Bemerkenswert ist, dass Dortmund mit einem Mann weniger auf dem Feld in Führung ging. Zwar durch einen Foulelfmeter, aber immerhin.

Die entscheidende Szene im Spiel BVB-Ajax. Bildrechte: imago images/Kirchner-Media

Effizientes BVB-Pferd

Von den beiden Ajax-Pleiten mal abgesehen, ist der BVB sehr erfolgreich unterwegs. Die Siege gegen Bielefeld und Köln bzw. Ingolstadt im Pokal mögen weitgehend glanzlos gewesen sein. Aber ein gutes Pferd springt immer … Na, der Spruch ist bekannt.



Beeindruckend ist die Effizienz, mit der Dortmund die Punkte sichert. Beim 2:0 gegen Köln schossen Reus & Co. lediglich acht Mal aufs FC-Tor, machten damit aber zwei Tore. Und hinten parierte Torhüter Gregor Kobel alle sechs Schüsse, die auf seinen Kasten gekommen waren.

Viele Ausfälle

Dortmund hat zwar nominell den größten Kader der Bundesliga (34 Spieler), ist aber auch von zahlreichen Ausfällen gebeutelt. Am schwerwiegendsten ist natürlich die Verletzung von Topstürmer Erling Haaland. Die norwegische Urgewalt machte in sechs Bundesliga-Spielen neun Tore, steht in der Scorerliste des BVB natürlich unangefochten an der Spitze – und weiß auch, wie man RB Leipzig weh tut: Haaland hat in jedem seiner drei Pflichtspiele gegen RB doppelt getroffen.

Mit Raphael Guerreiro oder Mahmoud Dahoud fehlen dem BVB zwei weitere Leistungsträger. Außerdem ist noch Nico Schulz verletzt. Der neueste Zugang im Dortmunder Lazarett ist der auf der linken Abwehrseite eingesetzte Rechtsaußen Marius Wolf.

Bildrechte: IMAGO / Kirchner-Media

Bilanz gegen RB

RB Leipzig mag in der Bundesliga für Dortmund ein Hauptkonkurrent geworden sein. Dennoch weiß man im Ruhrpott, was man an den Leipzigern hat: Gegen den traditionsarmen Emporkömmling kann man sich gut profilieren und auch für die Tabelle ordentlich Punkte mitnehmen. Von elf Duellen konnte der BVB immerhin sieben gewinnen. Die letzte Niederlage war 2017.

Das erste Duell …

… hat bei den RB-Fans Legendenstatus. Die Partie am 10. September 2016 war Leipzigs erstes Bundesliga-Heimspiel überhaupt. RB lieferte sich mit dem BVB einen echten Krimi. Als Naby Keita in der 89. Minute das 1:0-Siegtor schoss, wäre das Leipziger Stadiondach weggeflogen, wenn es eines gegeben hätte.

Bildrechte: imago images/Matthias Koch

Das letzte Duell …

… war das DFB-Pokalfinale der vergangenen Saison und lief völlig anders. Hier setzte sich der BVB mit 4:1 durch, was nicht zuletzt an der umstrittenen Leipziger Startaufstellung von Julian Nagelsmann lag. Die bereits erwähnte Effizienz des BVB ist bemerkenswert: Von den vier Torschüssen in den ersten 45 Minuten kamen drei aufs Tor von Peter Gulacsi - und alle waren drin.