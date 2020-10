Späte Gegentore und dadurch Punktverluste waren zum Ende der letzten Saison ein Ding der Leipziger. Aktuell tragen die Gladbacher dieses Problem mit sich herum. In der Champions League hat das fast schon tragische Dimensionen: Gegen Inter Mailand fiel das 2:2 in der 90. Minute. Und gegen Real führte Gladbach schon 2:0, kassierte in der 87. Minute und in der dritten Nachspielminute aber noch zwei Tore. In der Bundesliga hatte es gegen Wolfsburg spät geklingelt: Das 1:1 war in der 85. Minute gefallen.