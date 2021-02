Die Gladbacher gehörten letzte Saison zu Leipzigs ärgsten Konkurrenten um einen Champions-League-Platz. Letztlich landeten sie in der Abschlusstabelle hinter RB - mit nur einem Punkt Rückstand. In der europäischen Königsklasse durften sie trotzdem starten.

Unsteter Lebenswandel – so könnte man pointiert die aktuelle Bundesliga-Saison der Gladbacher zusammenfassen. Und so sah das Auf und Ab aus: Es begann alles mit einer 0:3-Niederlage im Borussia-Duell mit dem BVB. Darauf folgten gute 11 Punkte aus 5 Spielen, danach eine bescheidene Phase mit 7 Punkten aus 7 Spielen. Anschließend blieb man sechs Spiele ungeschlagen (4 Siege, darunter ein 4:2 gegen Dortmund). Danach ging es wieder abwärts mit zwei Niederlagen in drei Spielen. Aktueller Stand: Platz acht, drei Zähler hinter dem Erzrivalen BVB bzw. Rang sechs, der in die Playoffs Europa Conference League qualifiziert.