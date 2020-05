Auf den Ballbesitzfußball, der in den Glanzzeiten von Lucien Favre als "Borussia Barcelona" für viel Aufsehen sorgte, sind nun Wucht und Tempo dazu gekommen. Verkörpert durch Neuzugang Marcus Thuram. Der Franzose, Sohn des französischen Weltmeisters Lilian, schlug schnell ein und spielte sich in die Herzen der Fans. Sein Torjubel mit der Eckfahne gehört zum Ritual nach Siegen.

Davon gab es in der Bundesliga besonders in der Vorrunde so viele, dass die Gladbacher einige Wochen lang die Tabellenführung inne hatten. Unter anderem ein 2:1 gegen Branchenführer Bayern München sorgte für viel Euphorie. Das Tempo konnte zwar nicht gehalten werden, aber im Rennen um die Champions League ist das Team als Außenseiter gegen die finanzstärkeren RB Leipzig und Bayer Leverkusen ordentlich dabei. Und Rose lässt auch keinen Zweifel an seinen Ambitionen. Dass das 0:0 unter der der Woche in Bremen als Rückschlag und nicht als Teilerfolg gewertet wurde, sieht er als gutes Zeichen an.