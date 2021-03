"Plötzlich herrscht Zwietracht"

SGE-Sportvorstand Fredi Bobic sehnt sich nach einem Tapetenwechsel. Bildrechte: IMAGO / Martin Hoffmann Das darauffolgende 1:1-Heimremis gegen den unangenehmen Aufsteiger VfB Stuttgart nach kurzzeitigem Rückstand war für den derzeitigen Tabellenvierten ein Kraftakt ohne volle Punktausbeute. "Wenn wir mal zwei Spiele nicht gewinnen, ist das kein Drama", sagte Innenverteidiger Martin Hinteregger anschließend, betonte jedoch auch: "Natürlich haben wir ein Ziel. Die ganze Stadt fiebert mit, alle wissen, dass dieses Ziel zum Greifen nahe ist."



Insbesondere deswegen kommt die gegenwärtig anschwellende Umfeldunruhe durch Fredi Bobic mindestens ungelegen. Der überaus erfolgreich amtierende Sportvorstand tat vor kurzem in der ARD ziemlich überraschend und ziemlich unmissverständlich kund, seinen eigentlich noch bis 2023 gültigen Vertrag unbedingt vorzeitig auflösen zu wollen. Der 49-Jährigen würde gerne noch in diesem Sommer zu Hertha BSC übersiedeln. Der Aufsichtsrat schob dem am Mittwochabend erstmal einen Riegel vor. Ausgang ungewiss. "Plötzlich herrscht Zwietracht bei der Eintracht", notierte die Süddeutsche Zeitung zu Wochenbeginn.



Nur ein Remis aus vier Partien in Leipzig

Das Team von Cheftrainer Adi Hütter hat bislang noch nie bei RB Leipzig gewonnen. Bildrechte: IMAGO / foto2press Bobic selbst, dank dessen Kaderplanung sich die Eintracht seit 2016 vom Beinah-Absteiger zum Pokalsieger, Euro-League-Habfinalist und nun Königsklassenaspirant gewandelt hat, richtete den Fokus nach dem Stuttgart-Abpfiff demonstrativ auf die kommende Liga-Aufgabe. Der 37-malige Nationalspieler sagte: "Leipzig ist ein super Gradmesser, ein Gegner, gegen den wir gerne spielen und es in der Vergangenheit sehr gut gemacht haben."



Allerdings nur daheim (Drei Siege, drei Remis). Aus ihren bislang vier Auftritten bei RBL blieb den Hessen lediglich ein Unentschieden übrig, was auch ihr scheidender Sportvorstand weiß: "Es wird Zeit, dass wir auch mal auswärts in Leipzig punkten. Wir haben gezeigt, dass wir mit Mannschaften mithalten können, die vor uns stehen."



Hütter lobt Ilsanker

Stefan Ilsanker meldete sich gegen Stuttgart mit einer starken Leistung in der SGE-Startelf zurück. Bildrechte: IMAGO / Sportfoto Rudel Passend zum Anlass spielte sich der vorherige RBL-Profi und jetzige Frankurter Stefan Ilsanker nach langer Zeit wieder in den Vordergrund. Fast drei Monate musste der Österreicher auf seinen zehnten Liga-Starteinsatz in dieser Saison warten und überzeugte dann gegen Stuttgart in der defensiven Dreierkette. Ilsanker "hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht", lobte Adi Hütter.



Aber auch Ilsankers zuletzt mit Muskelbeschwerden ausgefallener Defensivkonkurrent Tuta kehrte dieser Tage auf den Trainingsplatz zurück. Gleiches gilt für Daichi Kamada. Der Japaner erweitert die Optionen in jener eh schon drittbesten Offensive der Liga, aus welcher der famose Linksaußen Filip Kostic (Drei Tore und zehn Vorlagen in den letzten neun Partien) und Zentrumsangreifer André Silva (19 Saisontore) herausstechen.