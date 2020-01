"Keiner kann sagen, wie es weitergeht, aber ein Anfang ist gemacht", unterstrich Eintracht Frankfurts Torschütze Bas Dost nach dem hart umkämpften 2:1-Auswärtssieg am vergangenen Wochenende bei 1899 Hoffenheim. Es war ein erleichterndes Erfolgserlebnis zum Rückrundenauftakt, nachdem beschwerliche Monate hinter der SGE liegen.

Noch Anfang November hatten enthusiastische Hessen daheim den FC Bayern mit 5:1 deklassiert und ihrem Pokaltriumphtrainer von 2018, Niko Kovac, den Job beim Rekordmeister gekostet. Das Team von Coach Adi Hütter hatte wie im herausragenden Vorjahr direkte Tuchfühlung zum obersten Tabellendrittel – und das, obwohl es im Sommer ihre furchteinflößendes Angriffs-Büffelherde Luka Jovic (Real Madrid), Ante Rebic (AC Milan) und Sébastian Haller (West Ham United) an zahlungskräftigere europäische Konkurrenz verlor. Anschließend rutschte die Eintracht ins Leistungsloch, holte ein einziges Pünktchen aus den letzten sieben Bundesliga-Partien. Immerhin: Der letztjährige Europa-League-Halbfinalist überstand einmal mehr die Gruppenphase dieses Wettbewerbs und trifft zudem Anfang Februar im DFB-Pokal-Achtelfinale erneut auf RB Leipzig.

Zunächst aber "wollen wir den Schwung mitnehmen" und auch in der Liga gegen den Spitzenreiter punkten, sagte Timothy Chandler bei "eintracht.de". Dem Außenbahnspieler war der jüngste SGE-Siegtreffer gelungen. Frankfurt verschaffte sich dadurch mit nun 21 Punkten (vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz) zumindest etwas Luft in der unteren Tabellenhälfte.



Die Eintracht blieb bislang noch ohne Winterneuzugang, Sportvorstand Fredi Bobic sieht aber vor allem auf der zentraldefensiven Position vor der Abwehrkette noch Handlungsbedarf, da die längerfristigen Ausfälle von Gelson Fernandes (Sehnenriss in der Hüfte) und Lucas Torró (Innenbandriss) genau dort eine Lücke hinterlassen. Laut "Sportbild" (22. Januar) handelte sich Bobic bereits im Dezember einen Korb bei RBL ein, als er sich um Stefan Ilsanker bemühte.