Fußball | DFB-Pokal FC Augsburg: Mittelfeld-Team in der Krise

Hauptinhalt

Der FC Augsburg hatte sich in der aktuellen Bundesliga-Saison nach starkem Start im Tabellenmittelfeld etabliert. Doch das Jahr 2021 begann für das Team von Heiko Herrlich nicht gut. Und so rutschte man immer näher an die Abstiegsplätze heran. Der Trainer steht inzwischen zur Disposition.