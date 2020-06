Mit dem Abstieg hatten die Fuggerstädter spätestens seit dem 33. Spieltag endgültig nichts mehr zu tun. Entsprechend gibt es keinen "negativen Druck" für das Team von Heiko Herrlich im letzten Saisonspiel. Etwas "positiven Druck" baut der Coach dann doch auf: Herrlich wolle mit "einem guten Gefühl in die Sommerpause" gehen. Am besten mit einem "super Ergebnis" - sprich einen Heimsieg gegen RB. Auf jeden Fall solle ein Debakel wie vor einem Jahr vermieden werden. Damals wurde der FCA vom VfL Wolfsburg vorgeführt und mit 1:8 gedemütigt. Eine derartige "Schlappe" nehme man mit in die Pause, was negativ sei, mahnte Herrlich.

Trainer Heiko Herrlich und Manager Stefan Reuter klatschen ab. (Archiv) Bildrechte: FOTOAGENTUR SVEN SIMON