Augsburg lebt von einer starken mannschaftlichen Geschlossenheit, einem gut funktionierenden Defensivverbund, hoher Laufbereitschaft und einer starken offensiven Effizienz. Der FCA ist die laufstärkste Mannschaft der Liga; mit durchschnittlich 123,2 Kilometern liefen die Bayern jedes Spiel mehr als 120 Kilometer – so konnte das Team von Coach Heiko Herrlich auch die individuellen Nachteile im Spiel gegen den BVB ausgleichen.



Etwas überraschend, wie stabil sich die neuformierte Abwehrkette um Abwehrchef Felix Uduokhai präsentiert. In dieser Saison kassierte der Vorjahres-16. erst ein Gegentor und ließ noch keine einzige gegnerische Großchance zu – das ist Ligabestwert.



Herausragend auch Torhüter Rafal Gikiewicz, der im Sommer von Ligakonkurrenz Union Berlin ins Schwäbische wechselte. Von 16 Bällen, die in den ersten Spielen auf seinen Kasten kamen, wehrte er 15 ab – damit ist der 32-Jährige statistisch der aktuell beste Torhüter der Liga.



Offensiv glänzt der FCA mit seiner Chancenverwertung. Für die bisher fünf Saisontore benötigten die Fuggerstädter nur 24 Chancen, von vier Großchancen verwandelte der FCA drei zu Toren. Zudem ist Augsburg schwer ausrechenbar: die fünf Tore erzielten fünf verschiedene Torschützen. Antreiber mit starken Reflexen: FCA-Keeper Gikiewicz. Bildrechte: imago images / MIS

So gut der Saisonstart aussieht, spielerisch und offensiv haben die Augsburger aber noch Luft nach oben. Der Tabellenzweite hat die zweihöchste Fehlpassquote der Liga und mit nur 36,7 Prozent Ballbesitz so selten die runde Kugel wie kein anderes Team der Liga. RBL-Torhüter Peter Gulacsi wird am Samstag zudem wohl einen eher ruhigen Nachmittag verbringen – die 24 Torschüsse in drei Spielen sind der niedrigste Wert aller 18 Bundesligisten. Augsburg bleibt sich da übrigens seiner Linie treu: Die Torschussstatistik der vergangenen drei Spiele gegen RB Leipzig lautet 16:51 und zeigt die offensive Zurückhaltung der Augsburger mehr als deutlich.

Trainer Heiko Herrlich ist vom experimentierfreudigen und flexiblen Offensivfußball früherer Tage abgerückt. In Augsburg ist er vorsichtig geworden und setzt vor allem auf Defensive und mannschaftliche Geschlossenheit. So lässt er beim FCA fast durchgängig ein klassisches 4-2-3-1 (und manchmal ein 4-4-2 mit Doppel-Sechs) spielen. Mit Erfolg. In der vergangenen Saison stabilisierte er das Team damit und schaffte den Klassenerhalt – und in der neuen Saison startet er damit durch.

Das Team ist auf den wichtigen Positionen zusammen geblieben. Auf der Torhüterposition gab es eine Rochade mit Union Berlin, Rafal Gikiewicz ist vom FCU gekommen, Andreas Luthe nach Berlin gegangen. Zudem hat sich Augsburg mit Abwehrspieler Felix Uduokhai verstärkt, der 22-jährige Deutsch-Nigerianer ist als Stammspieler in der Innenverteidigung gesetzt.



Gegen Leipzig fehlen wird Augsburgs Rekordtorschütze Alfred Finnbogason, der sich bei der Länderspielreise verletzt hat. Wie lange der Isländer wegen einer Oberschenkelverletzung ausfällt, ist offen. Neuzugang Tobias Strobl winkt dagegen nach Joker-Einsätzen das Startelfdebüt. „Er musste nach seiner Verletzung etwas aufholen und hat sich gut herangearbeitet. Er ist fähig, 90 Minuten marschieren zu können“, sagte Herrlich bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Strobl war im Sommer aus Gladbach gekommen.

Leipzigs Coach ist nur 40 Kilometer von Augsburg entfernt geboren. Die positiven Veränderungen bei seinem früheren Heimklub sind Nagelsmann nicht entgangen. Über den FCA weiß er: "Augsburg hat sich im Vergleich zum letzten Jahr verbessert. Sie haben weniger Konter zugelassen. Sie spielen klarer nach vorn, sind nicht mehr so risikobehaftet, haben nicht so viele Ballverluste. Sie sind bisher viel gelaufen aber wenig in der gegnerischen Hälfte. Das spricht für eine große Kompaktheit."

Die gute Nachricht von Trainer Heiko Herrlich lautet: Er ist wieder da. Nur zwölf Tage nach dem Kollaps eines Lungenflügels mit folgender Operation und Krankenhausaufenthalt darf der 48-Jährige wieder an die Seitenlinie. Herrlich soll auf Anraten seiner Ärzte zwar „schauen, dass ich nicht so häufig schreie". Dennoch verspricht Herrlich, der im Jahr 2000 eine Gehirntumorerkrankung überstand: "Ich werde voll aktiv an der Linie sein".



Herrlich ist seit März diesen Jahres Trainer in Augsburg, wo er Martin Schmitt ablöste. Nach der Bundesliga-Corona-Pause, der sich für Herrlich noch einmal durch eine Sperre verlängerte, weil er durch einen Supermarktbesuch gegen die Corona-Regeln verstieß, sammelte Herrlich mit dem FCA in neun Spielen neun Punkte. Das reichte für den Klassenerhalt. Zuvor war Herrlich bereits Trainer u.a. in Leverkusen, Bochum und Regensburg. Die Zeit in Leverkusen war enttäuschend, Herrlich gewann nur 22 von 51 Bundesliga-Spielen und musste im Winter 2018/19 gehen. Ganz anders die anderthalb Jahre zwischen 2016 und 2017 bei Jahn Regensburg. Mit den Oberpfälzern stieg er in die 3. und 2. Liga auf. Heiko Herrlich: Nur zwölf Tage nach einer Lungen-Operation auf den Platz zurück Bildrechte: imago images/Contrast

Nein, Zuschauer dürfen bei der Partie nicht ins Stadion. Zwar verkaufte der FCA 6.000 Tickets für das Spiel. Weil der Corona-Inzidenzwert in der drittgrößten Stadt Bayerns aber am Donnerstag auf 64,1 Infizierte pro 100.000 Einwohner stieg, muss das Stadion leer bleiben. Augsburg ist damit in prominenter Gesellschaft. Wegen der sprunghaft gestiegenen Corona-Zahlen sind auch bei den Spielen in Bielefeld (gegen Bayern München), Köln (gegen Frankfurt), Mainz (gegen Leverkusen), Freiburg (gegen Bremen), Mönchengladbach (gegen Wolfsburg) und Gelsenkirchen (gegen Union Berlin) gar keine oder maximal 300 Zuschauer zugelassen.