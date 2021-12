Präsident Klaus Hofmann geht auch mal aus dem Sattel auf der Tribüne Bildrechte: IMAGO / Poolfoto

Schon der Aufstieg in die 2. Liga nach 23 Jahren durfte als großer Erfolg betrachtet werden: "Nichts war schöner, nichts war wichtiger, das war sicherlich der größte Moment im Leben eines FCA-Fans", sagt Präsident Klaus Hofmann. Dass es 2011 auch noch in die Beletage ging, sich der Klub dort auch seit zehn Jahren hält und es sogar mal im Europacup nach Liverpool an die Anfield Road ging - ein kleines Fußball-Wunder. "Also, wenn jemand gesagt hätte, dass wir in die 2. Liga aufsteigen, dann sogar in die Bundesliga und sogar einmal Europapokal spielen - dann hätten sie den sicherlich in die geschlossene Anstalt einweisen können", fasst Hofmann die vergangenen Jahre zusammen.