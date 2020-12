Nagelsmanns Resümee: "Wir sind nicht auf Augenhöhe mit den Bayern." In Zahlen sieht dieses Ungleichgewicht unter anderem so aus: Mit einem Gesamtmarkwert aller Spieler von knapp 900 Millionen Euro sind die Bayern fast 470 Millionen Euro schwerer als RB. Die Bayern haben die beste Offensive aller Zeiten: Mit aktuell 31 Toren nach neun Spieltagen stellten die Münchner den Bundesliga-Rekord von Eintracht Frankfurt aus der Saison 1974/75 ein. Gegen Leipzig verloren die Bayern nur eins von zehn Pflichtspielen, in München kassierte der FCB gegen Leipziger bisher aber nicht einmal ein Gegentor.

Hinzu kommt der "Faktor Flick": Unter Coach Hans-Dieter Flick sammelte der FC Bayern im Schnitt 2,6 Punkte pro Spiel – in 33 Bundesliga-Spielen feierten die Münchner 28 Siege, holten zwei Unentschieden und kassierten nur drei Niederlage. Der 55-Jährige hat damit die beste Bilanz aller Chef-Trainer in der Bundesliga-Geschichte. Von den besonderen Fähigkeiten ist auch Nagelsmann überzeugt, der nach dem Wechsel von Niko Kovac zu Flick im November 2019 beobachtet hat: "Die Entwicklung in der Defensive und beim Gegenpressing war außergewöhnlich. Das ist herausragend, mit welcher Bereitschaft diese Topspieler auch in der defensive nach Ballverlust gearbeitet haben."

Trotz der Übermacht – und beim Spiel der Leipziger am Samstag in München kommen auch noch die zuletzt in der Champions League geschonten Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Leon Goretzka ins Bayern-Team zurück – sieht Nagelsmann auch Chancen für sein Team. Vor allem die hohe Beanspruchung der Bayern durch die lange Vorsaison mit dem Champions-League-Turnier im Sommer und einer knappen Saisonvorbereitung macht dem RB-Coach Mut, am Samstag etwas zu holen: "Man sieht, dass sie keine Vorbereitung und extrem wenig Training hatten. In ein paar Spielen waren sie nicht mehr so scharf, wie sie es in der letzten Saison noch waren. Gegen Stuttgart und Hoffenheim hatten sie Phasen, wo sie extrem müde waren."



Allerdings, und damit dämpft der RB-Coach mit einem leicht ironischen Lächeln die Hoffnungen der Leipziger Fans gleich wieder: "Ich gehe davon aus, dass sie gegen uns wieder frisch sind. Ich habe schonmal gehört, dass die Bayern es nicht so mögen, dass es da Mannschaften gibt, die kommen und gewinnen wollen."