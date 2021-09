Angesichts der über 100 Jahre späteren Dominanz in Deutschland ist es überraschend, dass der Klub nicht zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga gehört. Zwei Ehrenrunden in der damals zweitklassigen Regionalliga mussten die rot-weißen Münchner damals erst drehen, bevor sie in der Saison 1965/66 ganz oben mitmischen durften und auf Anhieb Dritter wurden. Die anschließende Titelsammelei nahm gigantische Ausmaße an: Inzwischen hat der FC Bayern unter anderem 31 deutsche Meisterschaften und 20 Pokalsiege gefeiert, sowie sechs Mal im Europapokal der Landesmeister bzw. in der Champions League triumphiert.