1 Sieg (2:1 in Leipzig, Februar 2018) 1 Unentschieden (1:1 in Köln, September 2016) 4 Niederlagen

Der Kampf um den Klassenerhalt stand letzte Saison im Fokus der Kölner. Das setzt sich in dieser Spielzeit fort. Ein klein wenig besser sieht es in diesem Jahr allerdings aus: In den ersten 12 Partien wurden 10 statt nur 7 Punkte geholt. Der Saisonstart war trotzdem ein Desaster. So wurden die ersten drei Spiele erst mal verloren. Der erste Saisonsieg war erst am 9. Spieltag – der allerdings wurde bei Borussia Dortmund (!) eingefahren.