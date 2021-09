Wie bereits beschrieben, ist Kölns Spiel auf Angriff ausgelegt. Das machte Baumgart auch noch einmal in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Leipzig klar. Wie schon gegen FC Bayern wolle man "unabhängig vom Ergebnis mutig nach vorne spielen. Das will ich sehen. Egal, ob es 1:0 oder 0:1 steht", so der FC-Chefcoach. Sein Ziel ist es, in vorderster Reihe Bälle zu erobern, "um nach Ballgewinn einen kurzen Weg zum gegnerischen Tor zu haben". Baumgart ist vollends überzeugt: "Wir können jedem Gegner wehtun."