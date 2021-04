Wenn es in der Tabelle eng wird, fliegen die Trainer. Diese Erfahrung hat in der vergangenen Woche auch Markus Gisdol beim 1. FC Köln machen müssen. Nach acht Spielen in Folge ohne Sieg und dem Abrutschen auf den vorletzten Tabellenrang musste Gisdol gehen. Was überrascht: Gisdols lange Amtszeit mit 510 Tagen und 54 Spielen. Was noch mehr überrascht: Der Nachfolger auf der Trainerbank: Friedhelm Funkel. Der 67-Jährige hatte sich nach seinem Rauswurf bei Fortuna Düsseldorf im Januar 2020 eigentlich ins Rentnerdasein verabschiedet.

Funkel verliert bei Debüt

Funkels Aufgabe: Den siebenten Kölner Abstieg in die 2. Bundesliga verhindern. Sein Debüt beim Nachbarschaftsduell am Samstag gegen Leverkusen ging dabei gleich doppelt schief. Zum einen verlor der "Effzeh" trotz Chancenplus und Aluminiumtreffern deutlich mit 0:3. Und nach dem Spiel vergaloppierte sich Funkel auch noch verbal.

Funkels missverständliche Aussagen

Über die Leverkusener Torschützen Leon Bailey und Moussa Diaby sagte Funkel im Interview mit dem TV-Sender "Sky": "Sie haben eine enorme Schnelligkeit durch ihre, den einen oder anderen Ausdruck darf man ja nicht mehr sagen ... - durch ihre Spieler, die halt so schnell sind." Was er meinte, ließ er offen. Auf Kritik, dass seine Aussagen rassistische Stereotype bedienen würden, reagierte er noch am Abend: Über den Klub ließ Funkel vermelden, dass er sich "einzig auf die enorme Schnelligkeit von Leverkusens Spielern" bezogen habe, "nichts anderes war gemeint, nichts anderes wollte ich damit sagen". Am Tag darauf betonte er noch einmal, er sei "weit, weit davon entfernt, irgendjemanden anzugreifen. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, und das werde ich auch bis zu meinem Lebensende nicht machen."

Köln: Noch nie zu Hause gegen RB gewonnen

Nebengeräusche, die die Kölner Aufgabe gegen Leipzig nicht gerade einfacher machen. Ein Blick in die Statistik zeigt, wie schwer es für die Kölner auch so wird, gegen Leipzig etwas mitzunehmen. Keines der drei Heimspiele von Köln gegen Leipzig haben die Domstädter gewinnen können. Die Leipziger gastieren als zweitbestes Auswärtsteam bei der heimschwächsten Mannschaft der Liga. Köln hat zudem die zweitschlechteste Abwehr und den drittschlechtesten Sturm der Bundesliga. RB Leipzig hat die beste Abwehr.

Abwehr und Selbstvertrauen - Knackpunkte im Abstiegskampf

Die Abwehr stabilisieren und den Spielern Selbstvertrauen geben - so der Plan von Funkel. Gegen Leverkusen ging dieser noch nicht ganz auf. Trotzdem, so Funkel, gebe es "überhaupt keinen Grund, nach diesem Spiel die Köpfe hängen zu lassen und das habe ich auch den Spielern gesagt. Wir werden weiter an uns arbeiten. Wir haben am Dienstag mit Leipzig einen schweren Gegner vor uns. Aber ich bin weiter guten Mutes, dass wir da - und in den letzten Spielen - eine gute Leistung zeigen werden." Nach seinem Amtsantritt habe er vor allem Gespräche geführt und das Team mental zu stärken: "Ich habe versucht, den Spielern das mit auf den Weg zu geben, was in den nächsten Wochen sehr wichtig ist. Das ist in erster Linie natürlich Vertrauen, dass sie von mir bekommen. Ich habe einen sehr guten Eindruck von der Mannschaft, da muss ich auch meinen Vorgänger Markus Gisdol loben. Die Mannschaft ist physisch zu 100 Prozent fit."

Angreifer Andersson fehlt weiter - Duda kehrt zurück