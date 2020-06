Ja, der FC Schalke war in dieser Saison lange auf Champions League-Kurs. Zwischenzeitlich lag das Team von Trainer David Wagner sogar auf Tabellenrang drei – Ende November war das nach dem 2:1-Heimsieg gegen den Gegner von Sonntag, Union Berlin. Doch aktuell ist von dem Glanz der Hinrunde bei den Königsblauen wenig zu sehen.



Nach elf Spielen in Serie droht den "Königsblauen" am Sonntag (15:30 Uhr, im Ticker) in Berlin das Einstellen des Vereins-Negativ-Rekords. Zwölf Spiele in Serie ohne Sieg – das gab es in der traditionsreichen Geschichte des Klubs bisher nur einmal in der Saison 1993/94.