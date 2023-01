Es gibt in diesen Tagen wenig, was für einen Klassenerhalt von Schalke 04 spricht. Die "Königsblauen" sind Tabellenletzter, haben die schwächste Offensive und zweitschwächste Abwehr der Liga. Schalke hat die schlechteste Chancenverwertung der Bundesliga – von 254 Torschüssen gingen nur 13 ins Tor, das ist eine Quote von 5,3 Prozent. Zum Vergleich: die besten Teams der Bundesliga verwandeln zwischen 14 und 16 Prozent ihrer Chancen. In den letzten acht Spielen gelangen dem Team von Coach Thomas Reis nur drei Tore.