Keine Initialzündung nach dem Hoffenheim-Hoffnungsschimmer

Sead Kolasinac kehrte im Winter zurück nach Schalke und wurde umgehend Kapitän. Bildrechte: Ulrich Hufnagel / Hufnagel PR Das große Problem: Diesem ersten wirklichen Hoffnungsschimmer des FC Schalke 04 nach zuvor fundamental verkorksten elf Monaten ist bislang noch kein weiterer gefolgt. Zwar bewahrte jener Mutmacher die Gelsenkirchener gerade noch vor dem für ewigen Spott sorgenden Eintrag in die Geschichtsbücher, mit Tasmania Berlin die längste Erfolglosserie der Bundesliga zu teilen (31 Spiele ohne Sieg) – dennoch scheint der erste Abstieg aus dem Fußballoberhaus der Republik seit 33 Jahren Partie um Partie unaufhaltsam näher zu rücken.



Der tabellarische Zwischenstand ist und bleibt ein fußballerisches Zeitdokument des Grauens: In bis dato 19 Spielen brachte S04 einen einzigen Sieg, insgesamt nur acht Punkte und ein Torverhältnis von 15:49 zustande. Was bleibt, sind das Prinzip Hoffnung und immerhin noch 15 Partien, die aktuell neun Zähler Rückstand auf das rettende Ufer doch noch irgendwie wettzumachen.



Couragiert, aber ohne Erfolgserlebnis in Wolfsburg

Mark Uth (mi.) kann es nicht fassen – der Angreifer verpasste gegen Wolfsburg aus bester Position den Ausgleich. Bildrechte: imago images/Noah Wedel Auch der couragierte Auftritt am Mittwochabend im Achtelfinale des DFB-Pokals ermöglichte den Schalkern weder neues Selbstvertrauen noch den Einzug in die Runde der letzten Acht und dringend benötigte Zusatzeinnahmen. Dem wenig inspiriert auftretenden VfL Wolfsburg reichte Wout Weghorsts Abstauber seines zuvor verschossenen Elfmeters, während auf der anderen Seite beispielsweise Matthew Hoppe (45.) und Mark Uth (74.) aus allerbesten Positionen am glänzenden VfL-Keeper Koen Casteels scheiterten.



Es ist ja nicht so, dass der zu allem Übel auch finanziell erheblich angeschlagene einstige Europapokal-Dauergast während des kurzen Wintertransferfensters nicht alles versucht hätte, die Qualität und Überzeugung im verunsicherten Kader zu verbessern. Bereits erwähnter Linksverteidiger Kolasinac kehrte nach dreieinhalb Jahren vom FC Arsenal aus London zurück und erhielt vom auch erst Ende Dezember verpflichteten Cheftrainer Christian Gross umgehend die Kapitänsbinde.

Zwei Rückkehrer und ein Weltmeister

Ein Altmeister für den Strafraum – Klaas-Jan Huntelaar (li.) plagen aktuell jedoch Wadenprobleme. Bildrechte: IMAGO / Claus Bergmann Zudem soll der von Ajax Amsterdam noch einmal in den Ruhrpott gelotste Klaas-Jan Huntelaar schwer vermisste Kaltschnäuzigkeit in gegnerischen Strafräumen aufbieten. Den 37-jährigen Altmeister plagen derzeit jedoch Wadenprobleme. Huntelaars Einsatz gegen RB Leipzig dürfte sich – wenn überhaupt – ebenso erst kurzfristig entscheiden wie das Debüt des 2014er Weltmeisters Shkodran Mustafi. Der wie Kolasinac beim FC Arsenal aufs Abstellgleis geratene Verteidiger ist erst seit Wochenbeginn in Gelsenkirchen und noch bis Freitag in Quarantäne.



Leitfigur Kolasinac wurde in Wolfsburg nach einer Stunde mit muskulären Beschwerden ausgewechselt. Gross sprach von einer "Vorsichtsmaßnahme". Wiederum Startelfkandidat ist William, aus Wolfsburg für die rechte Außenbahn verpflichtet. "Wir müssen noch zwei, drei Wochen Geduld aufbringen, bis wir sein ganzes Potenzial sehen", dämpfte Christian Gross jedoch überhöhte Erwartungen an den Brasilianer.