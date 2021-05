Mai 1988: Der FC Union besiegt den FC Karl-Marx-Stadt mit 3:2. Bildrechte: imago/Contrast

Der 1. FC Union wurde 1966 gegründet – exakt fünf Tage nach dem von der Politik gepushten DDR-Serienmeister BFC Dynamo. Die Köpenicker spielten in Berlin damit quasi von Beginn an die zweite Geige - was politisch so gewollt war, dem Klub gleichzeitig aber viele Sympathien einbrachte. Gefühlt war der FC Union eine klassische Fahrstuhl-Mannschaft. Doch die Statistik sieht anders aus: Von den 25 Spielzeiten in der DDR verbrachte Union immerhin 16 im Oberhaus. Fünf Mal gelang der Aufstieg, fünf Mal ging es wieder runter in die DDR-Liga.