Gegnercheck: Fortuna Düsseldorf

Es ist ein anspruchsvolles Programm, das Fortuna Düsseldorf derzeit bestreiten muss. Mit RB Leipzig am Samstagabend (14. Dezember, 18:30 Uhr) wartet nun bereits zum fünften Mal in Serie ein Team aus der oberen Tabellenhälfte mit mindestens Europapokalambitionen auf die Rheinländer.



Zwar heimsten die Düsseldorfer in dieser Phase zwei wichtige Punkte gegen Schalke (3:3) und 1899 Hoffenheim (1:1) ein, waren allerdings kein Gradmesser für Rekordmeister Bayern München (0:4) und jüngst Borussia Dortmund (0:5). Die chancenlose Klatsche im NRW-Duell – die Landeshauptstädter brachten gerade zwei Torabschlüsse zustande – beschäftigte Cheftrainer Friedhelm Funkel auch noch auf der Donnerstagspressekonferenz der Fortuna.

"Darf uns gegen Leipzig nicht passieren"

"Das habe ich in der Häufigkeit von meinen Jungs noch nie gesehen. Entweder hat ein Pass einen Mitspieler gefunden, der den Ball direkt wieder verloren hat, oder der Pass ist erst gar nicht angekommen", blickte Funkel zerknirscht auf eine besonders nach Wiederanpfiff von haarsträubenden Ballverlusten gekennzeichnete Leistung zurück.



Er appellierte: "Das darf uns gegen Leipzig natürlich nicht wieder passieren. Wir müssen vor allem im Defensivverhalten eine viel bessere Leistung abliefern, als wir das in der zweiten Halbzeit in Dortmund getan haben." Die Rot-Weißen rutschten mit aktuell zwölf Punkten (16:29 Tore) auf den Abstiegsrelegationsrang – punktgleich hinter Hertha BSC.

Abwehrchef Ayhan zurück / Routinier Hennings trifft nach Belieben