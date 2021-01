Ende Dezember kehrte Christian Heidel als Sportvorstand zu seinem Heimatverein zurück, in dessen fast 25-jähriger erster Ägide bis 2016 der FSV sensationell von einem Dauerzweitligisten zum etablierten Bundesligaklub reifte. Zudem wurde Ex-Trainer Martin Schmidt zum Sportdirektor ernannt. Kurz darauf eisten die neuen alten Macher Bo Svensson vom österreichischen Zweitligisten FC Liefering aus dem weit verzweigten Redbull-Universum los. Der langjährige FSV-Profi (2007 bis 2014) erhielt einen Vertrag bis 2024 und ist nach Achim Beierlorzer, Jan-Moritz Lichte und Interimslösung Daniel Siewert der bereits vierte 05-Trainer in dieser bis dato so denkwürdig verkorksten Saison ist. Den vorläufig letzten Dämpfer setzte es unter der Woche: Während Mainz 0:2 daheim gegen Wolfsburg verlor, wuchs durch die Siege von Köln und Bielefeld der Abstand selbst auf den Relegationsplatz auf bereits acht Zähler.

Jean-Philippe Mateta hat Mainz 05 in Richtung London verlassen. Bildrechte: imago images / Jan Huebner

"Ich sehe die Qualität in der Mannschaft und ich sehe, dass wir noch 17 Spiele haben. Und klar – irgendwann brauchen wir auch drei, vier Siege hintereinander – aber dazu sind wir in der Lage", bekundete Svensson mit trotziger Rest-Zuversicht. Zweifelsohne hat das Team jedoch erst in diesen Tagen vor allem Offensivqualität eingebüßt. Topangreifer Jean-Philippe Mateta, der sieben der 15 Mainzer Saisontreffer mitsamt jenes Hattricks zum bislang einzigen Saisonsieg (3:1 in Freiburg im November) beitrug, wurde zu Crystal Palace in die Premier League verliehen.



Zur ganzen Wahrheit gehört jedoch auch dessen zuletzt gesteigertes Desinteresse, den 05ern im Abstiegskampf sein eigentlich überdurchschnittliches Können wirklich zu widmen. Das Problem: Robin Quaison ist nun der einzige verbliebene Mainzer mit mehr als einem Saisontor – der Schwede hat zwei auf seinem Konto. Man halte die Augen auf dem Transfermarkt offen, bestätigte Martin Schmidt am Donnerstag folgerichtig.