Bilanz gegen RB Leipzig

Elf Mal standen sich beide Klubs bislang gegenüber. Sechs Mal gewannen die Leipziger. Drei Mal (darunter die beiden letzten Duelle) setzten sich die Mainzer durch.

Mann der Saison

Aus dem aktuellen 25-Mann-Kader der Mainzer ragt derzeit ein 21-Jähriger heraus: Jonathan Burkardt ist der Shootingstar der Bundesliga. Das sehen auch die Bundesliga-Profis so und wählten ihn in einer entsprechenden "Kicker"-Umfrage zum Aufsteiger der Saison. Burkardt ist Kapitän der deutschen U21-Auswahl und beim FSV mit zehn Toren in 19 Pflichtspielen mit Abstand der beste Knipser.

Fehlende Leistungsträger

Ein Corona-Hotspot ist Mainz 05 aktuell nicht mehr. Einen Fall gibt es aber trotzdem: Kapitän Moussa Niakhaté wurde am Dienstag positiv getestet und kann Samstag damit nicht spielen. Es fallen noch weitere Leistungsträger aus. Zum einen wäre das Adam Szalai. Der Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft musste Ende Dezember aus nicht kommunizierten Gründen am Kopf operiert werden. Beim Trainingsauftakt am Montag war er zwar genau wie der an der Schulter operierte Innenverteidiger Jeremiah St. Juste dabei. An einen Einsatz gegen Leipzig ist aber bei beiden noch längst nicht zu denken.

Svensson der nächste Trainer-Export?

Die bereits erwähnte Saison 2020/21 begann chaotisch: Drei Trainerwechsel innerhalb der Hinrunde – das war rekordverdächtig. Nach Achim Beierlorzer, Jan-Moritz Lichte und Jan Siewert kam aber mit Bo Svensson endlich wieder Kontinuität zu den Rheinhessen. Svensson hat früher selbst in Mainz gespielt und als Trainer bereits einen kleinen Kultstatus. Mit seiner positiven und manchmal zurückhaltend wirkenden Art hat der 42-Jährige in Mainz eine Euphorie ausgelöst. In der Mannschaft gilt er als Kumpeltyp, aber auch als absolute Respektsperson, die Fehler gnadenlos anspricht.

