Der FC Bayern München hat trotz einer krisengeplagten Saison die große Chance, die elfte deutsche Meisterschaft in Folge zu feiern. Der nach dem Aus in der Champions League und im DFB-Pokal einzig verbliebene Titel hängt allerdings immer noch am seidenen Faden. Sollten die Münchener am Samstag (18:30 Uhr, live im Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) das Topspiel gegen RB Leipzig nicht gewinnen, liegt der Ball wieder beim Verfolger Borussia Dortmund, der dann mit zwei Siegen in Augsburg und gegen Mainz am Rekordmeister vorbeiziehen könnte.