Zunächst ein 1:4 im Derby beim 1. FC Köln, die höchste Niederlage gegen den Erzrivalen seit 25 Jahren. Dann ein 0:6 im eigenen Stadion gegen den SC Freiburg, die zweithöchste Niederlage vor heimischer Kulisse überhaupt. Es gab schon bessere Tage in Mönchengladbach - und sie sind noch gar nicht so lange vorbei.

Auf die Frage nach der Zukunft von Trainer Adi Hütter antwortete Sportdirektor Max Eberl unmissverständlich: "Es ist doch jetzt nicht ernsthaft das Thema, dass ein Trainer nach zwei Niederlagen in Frage gestellt wird? Ich finde es so absurd, was hier für Fragen gestellt werden. Dass ich über so etwas, in der jetzigen Zeit, sprechen muss. Da fehlen mir einfach die Worte." Er hatte den Österreicher für 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt an den Niederrhein geholt und ihn damit zum Nachfolger von Marco Rose (Dortmund) gemacht. Übrigens: Auch der frisch bei RB Leipzig präsentierte Domenico Tedesco wurde im Frühjahr als Rose-Nachfolger gehandelt.