Investor-Millionen und ein großes Chaos

Das Ziel hieß Europa, die bittere Realität trägt den Namen Abstiegskampf. Binnen eines Jahres hat sich Hertha BSC von einem aufregenden und vielversprechenden Projekt zu einem chaotischen und viel belächelten Abstiegskandidaten entwickelt. Großspurig hatte man mit den Einstieg des millionenschweren Investors Lars Windhorst im Juni 2019 Glanz und Glamour an der Spree versprochen. Und der Rubel rollte. Mehr als 150 Millionen Euro pumpte der Unternehmer seither für neue Spieler in den Klub. Der sportliche Aufschwung blieb jedoch aus und die Hertha tappte dank Klinsmann-Tagebücher oder diverser Facebook-Live-Aufreger fleißig von einem Fettnäpfchen ins nächste.

Dardai zurück an alter Wirkungsstätte

Ende Januar dann der nächste Tiefpunkt: Infolge der sportlichen Negativspirale räumten Trainer Bruno Labbadia sowie Manager und Klubikone Michael Preetz ihre Posten - letzterer nach vehementen Protesten der eigenen Fans. Nun liegt es an Pal Dardai, den rapiden Sinkflug der "Alten Dame" zu stoppen. Der negative Beigeschmack: Mit dem Einstieg Windhorsts 2019 wurde Dardai nach durchaus erfolgreichen Jahren als Hertha-Coach mehr oder minder vom Hof gejagt – auch um den frischen Anstrich des selbsternannten "Big-City-Klubs" zu unterstreichen. Anderthalb Jahre später soll der Ungar nun die Vollkatastrophe verhindern. Zurück zu den Wurzeln: Pal Dardai hat wieder das Kommando bei der Hertha. Bildrechte: imago images/Sportfoto Rudel

Piatek: "Der neue Plan funktioniert"

Dennoch scheint der Wechsel auf der Trainerbank erste Früchte zu tragen. Auch wenn bisher kein Sieg für die Hertha unter Dardai raussprang – gegen Frankfurt und Bayern spielte man lange gut mit und hätte gegen den Rekordmeister beinah einen Punkt geholt. Am vergangenen Wochenende erkämpfte man sich in Stuttgart dann den ersten Zähler unter Dardai, in dessen präferiertem 4-2-3-1-System die Grundtugenden Disziplin und defensive Stabilität eine übergeordnete Rolle einnehmen. "Der neue Plan funktioniert, die Abläufe in den neuen Positionen passen", zeigte sich auch Herthas Stoßstürmer Krzystof Piatek im Interview mit der "Sport Bild" zuversichtlich.

Hoffnungsträger Khedira

Für den jüngsten Ausgleichstreffer gegen Stuttgart zeichnete sich aber nicht der Pole verantwortlich. Das 17-jährige Talent Luca Netz traf auf Vorlage von Sami Khedira. Der Weltmeister von 2014 stoß zum 1. Februar zur Mannschaft, nachdem er bei Juventus Turin kaum mehr Spielpraxis bekam. Mit 33 Jahren gehört Khedira zweifelsohne nicht mehr zum jüngsten Eisen, ein Perspektivtransfer sieht anders aus. Und dennoch könnte die Verpflichtung des Mittelfeldspielers für Hertha Gold wert sein. Mit seiner Übersicht für freie Räume, der Ruhe am Ball, um dem Spiel in nötigen Situationen das Tempo zu entziehen und nicht zuletzt durch seinen immensen Erfahrungsschatz auf nationaler und internationaler Ebene könnte Khedira, sollte er fit bleiben, die Hertha in ihrer aktuellen Verfassung als Führungsspieler und Antreiber aus der Krise hieven. Sami Khedira soll der Hertha in der Rückrunde die nötige Stabilität verleihen. Bildrechte: imago images/ULMER Pressebildagentur

Die Luft im Keller wird dünner

Der erste richtige Schritt könnte bereits am Sonntag gegen RB Leipzig gemacht werden. Zwar ist die Bilanz mit sieben Pleiten aus neun Partien gegen die Sachsen alles andere als ein Mutmacher, dennoch gibt sich Dardai im Vorfeld kämpferisch. "Irgendwann müssen wir auch mal eine Überraschung schaffen", sagte Herthas Trainer am Dienstag bei einer Medienrunde: "Warum nicht am Wochenende?" Mit der Aussicht nach dem Spieltag auf den Relegationsrang abzurutschen, müssen drei Zähler für die Berliner und ihre neue Hoffnungsträger so oder so schleunigst her. Das Projekt "Big-City-Klub" könnte sonst schon bald im Unterhaus weitergehen.