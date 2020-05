Holprig für die Berliner - bisweilen unterhaltsam für die neutralen Beobachter. Unter Ante Covic, der als interne Lösung als Pal-Dardai-Nachfolger für die gleiche Stabilität sorgen aber gleichzeitig offensiv begeisternd sollte, ging es gleich mal richtig schlecht los. Kein Sieg in den ersten vier Spielen - und die Hertha grüßte vom Tabellenende. Nach 14 Spieltagen und einem 0:4 gegen Augsburg war die Zeit für Covic bei der Hertha abgelaufen - zuvor war der Kroate mehr als sechs Jahre vor allem im Nachwuchs der Berliner beschäftigt. Als Ende November Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann übernahm, zog zwar der Boulevard bei den Berlinern ein - sportlich ging es aber auch nicht aufwärts. Klinsmann holte in den zehn Spielen bis zu seinem kurios-freiwilligen Rückzug via Facebook durchschnittlich 1,20 Punkte, damit war er sogar noch schlechter als Covic (1,21 Punkte). Der selbsternannte Big-City-Klub dümpelte im unteren Mittelfeld herum und konnte sich nie richtig von den Abstiegsrängen entfernen. Nach Klinsmanns Abgang war plötzlich Alexander Nouri der Chef auf der Bank - der Ex-Bremer war von Klinsmann als Co-Trainer und eigentlich sportlich Verantwortlicher geholt worden. Und Hertha hatte nun einen Trainer, den man gar nicht wollte. In seiner kurzen Zeit als Chef bis zur Corona-Pause gelang ihm in vier Spielen nur ein Sieg - gegen Schlusslicht Paderborn. Die Spielpause nutzte Hertha und zog die Reißleine. In der Corona-Pause verpflichteten die Berliner mit Bruno Labbadia einen der erfahrensten Bundesliga-Trainer. Labbadia, der schon Wolfsburg, den Hamburger SV oder Stuttgart trainierte, gelang gleich ein Doppel-Einstand nach Maß - die Hertha gewann in Hoffenheim und gegen Union Berlin.

Bruno Labbadia ist der vierte Trainer der Hertha in dieser Saison - und ein echtes Bundesliga-Schwergewicht. Der 54-Jährige ist in seiner Trainerkarriere noch nie abgestiegen und war seit der Saison 2008/09 jedes Jahr in der Bundesliga tätig. Auch andere Zahlen sprechen für den gebürtigen Darmstädter: Mit Leverkusen erreichte er 2009 und mit Stuttgart 2013 das DFB-Pokalfinale. Zudem führte er Stuttgart 2012 und Wolfsburg 2019 in die Europa League. Den Hamburger SV rettete er 2015 vor dem Bundesliga-Abstieg. Bei der Hertha setzte Labbadia nach seinem Amtsantritt erstmal auf defensive Stabilität. Das beobachtete auch RBL-Coach Julian Nagelsmann: "Hertha hat vorher eine extrem anfällige Innenverteidigung gehabt und im defensiven Gesamtkonstrukt viele Gegentore bekommen. Das hat er in der kurzen Zeit gut hinbekommen", sagte der Leipziger Trainer. Zudem machte Labbadia in seinem letzten Wolfsburger Jahr taktisch den nächsten Schritt, agierte hier immer wieder vor allem im Mittelfeld und Angriff sehr variabel.

Im Sommer 2019 gewann der Brasilianer Matheus Cunha nach seinem Wundertor in Leverkusen noch die Abstimmung zum "Tor des Monats" der Sportschau. Doch in Leipzig konnte sich der Stürmer, der am Mittwoch am Tag der Partie in Leipzig 21 Jahre alt wird, nie richtig durchsetzen: In 35 Bundesliga-Spielen gelangen nur 2 Tore. "Wenn er seine Chancen hatte, hat er einfach nicht getroffen. Er hatte keine gute Torquote trotz fünf, sechs Riesenchancen", blickt Nagelsmann zurück. Also wechselte Cunha in der Winterpause nach Berlin - und traf in sechs Spielen bereits vier Mal, also doppelt so häufig wie in Leipzig. Trifft er an seinem Geburtstag in Leipzig hätte Cunha in fünf Spielen in Serie getroffen und würde damit einer alten Bestmarke von Hertha-Rekordtorschütze Michael Preetz näher kommen. Der heutige Geschäftsführer traf in der Saison 1998/99 sogar in sechs Spielen in Serie.