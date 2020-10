Der Top-Transfer ist Lucas Tousart, den sich Hertha 25 „Windhorst-Millionen“ hat kosten lassen. Der Kauf des Mittelfeldspielers war schon letzte Saison über die Bühne gegangen, aber Tousart spielte die Rückrunde noch bei seinem Klub Olympique Lyon. Mittelstürmer Jhon Córdoba vom 1. FC Köln kostete 15 Millionen und machte bereits zwei Tore. Unter den Abgängen im Sommer sind mit Vedad Ibisevic, Per Skjelbred und Marko Grujic gute und namhafte Spieler. Vor allem Ibisevic galt als Führungsperönlichkeit.

Bester Scorer ist bislang der ehemalige Leipziger Matheus Cunha mit drei Toren und drei Assists – auch wenn seine Leistung zuletzt gegen Stuttgart nicht so gut war. Drei Treffer hat auch Dodi Lukebakio auf dem Konto.

Ähnlich wie RB Leipzig hat auch die Hertha einige personelle Sorgen. Cordoba, Peter Pekarik, Deyovaisio Zeefuik und Mathew Leckie sind angeschlagen und konnten in dieser Woche nicht mit der Mannschaft trainieren. Der französische Neuzugang Matteo Guendouzi ist nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne. Santiago Ascacibar und Jordan Torunarigha sind noch in der Reha und fehlen ebenfalls.