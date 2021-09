Einen im weitesten Sinne reaktivierten großen Namen hat die Hertha auch in dieser Spielzeit zu bieten: Kevin-Prince Boateng kehrte 14 Jahre nach seinem Abschied in die Heimat zurück. Ob der auch schon 34-Jährige auf mehr Einsatzzeit als Sami Khedira kommt, wird sich zeigen. Eine Partie fiel er schon verletzt aus, durchgespielt hat er auch noch nicht.

Die größten Probleme haben die Berliner in der Defensive. Durch die Ausfälle von Jordan Torunarigha und Lukas Klünter wurde die Fünferkette schon löchrig. Nun hat sich aber auch noch Kapitän Dedryck Boyata verletzt. Für ihn muss wohl der gerade mal 17 Jahre alte Linus Gechter ran – was auch der Lohn für seine Leistungen als Einwechsler in den Spielen gegen Bochum und Fürth verstanden werden kann. Auf die Fünferkette will Trainer Pal Dardai keinesfalls verzichten. Aus Stabilitätsgründen, wie er jüngst erklärte. Und in den letzten beiden Partien habe die Abwehr gut gestanden.