"Er ist mit dem Kopf mit einem anderen Spieler zusammengestoßen und war kurzzeitig wahrscheinlich bewusstlos", erklärte TSG-Chefcoah Sebastian Hoeneß am Donnerstag. Kramaric hatte nach dem Zusammenstoß durchgespielt und wurde danach von einem Neurologen untersucht. Man müsse nun abwarten, wie es ihm gehe, so Hoeneß. Sein möglicher Einsatz soll sich kurzfristig entscheiden. Neuzugang David Raum klagt dagegen über Fußprobleme, er könnte aber eine Option für Samstag sein. Definitiv nicht dabei ist Sebastian Rudy (muskuläre Probleme), Marco John (Schulterverletzung), Robert Skov (Oberschenkel) und Christoph Baumgartner (alte Muskelverletzung aufgebrochen).

Nach elf Bundesliga-Spieltagen steht die TSG Hoffenheim auf dem zehnten Tabellenrang. Ursache für die enttäuschende Platzierung ist die bislang fehlende Konstanz. "Wir haben sehr gute Heimspiele gespielt - mit guten Ergebnissen. Die Auswärtsspiele haben nicht die Ergebnisse gebracht", so Hoeneß. Größtes Manko ist die fehlende Zielstrebigkeit im letzten Drittel, beklagt der Coach, der gegen RB dennoch Chancen sieht: "Wir müssen mit einer gewissen Ruhe agieren, um mit wenigen Ballkontakten hinter die Kette zu kommen, um sie dort zu beschäftigen und ihnen nicht zu viele Balleroberungen zu ermöglichen (…) Wir sind selbstbewusst genug, dass wir auch punkten können. Am besten fangen wir jetzt gegen Leipzig an, das wäre ein schönes Ausrufezeichen und eine Initialzündung möglicherweise für die Spiele danach."