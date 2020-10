Gegnercheck Basaksehir Istanbul – Erdogans Liebling

Dass Basaksehir eine ziemlich große Unbekannte ist, mag auch an seiner noch recht schmalen Geschichte liegen. Schließlich ist der Klub gerade mal 19 Jahre älter als RB Leipzig: 1990 wurde er vom damaligen Istanbuler Bürgermeister gegründet. Beteiligt war damals angeblich auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der stand 2014 bei der Eröffnung des neuen Stadions persönlich auf dem Rasen. Er trug das Trikot mit der Nummer 12, die seitdem nicht mehr vergeben wird. Es gibt diverse Verbindungen zwischen Staatsoberhaupt und Verein. So ist Vereinspräsident Göksel Gümüsdag mit einer Nichte von Erdogans Ehefrau verheiratet.

Erdogan auf der Tribüne im Europa-League-Spiel gegen AS Rom Bildrechte: imago images/LaPresse

Was ist Basaksehir?

Basaksehir ist ein Stadtbezirk der türkischen Millionen-Metropole Istanbul. Er liegt im europäischen Teil der Stadt, insgesamt aber zentral und hat etwas mehr als 310.000 Einwohner. In Basaksehir liegt auch der durch die Massenproteste 2013 bekannt gewordene Taksim-Platz.

Stadion und Zuschauer

Nach seiner Gründung spielte "Istanbul Büyükşehir Belediyespor", wie der Klub damals noch hieß, in verschiedenen Stadien. Nach dem Erstligaaufstieg 2007 zog er ins Atatürk-Olympiastadion, das sich auch im Stadtbezirk Basaksehir befindet. Das Atatürk-Olympiastadion mit seinen über 75.000 Plätzen war für den Klub mit sehr überschaubarer Fanbasis völlig überdimensioniert.

Und so fasst das 2014 nach acht Jahren Bauzeit eingeweihte Basaksehir Fatih Terim Stadion nur 17.319 Plätze. Aber auch die sind in der Regel nur spärlich besetzt: In der Meistersaison 2019/20 kamen vor Corona kaum 3.000 Zuschauer ins Stadion. Ausnahmen bildeten nur die großen Derbys und die Spiele in der Europa-League.

Meistersaison 2019/20

In der vergangenen Spielzeit gelang Basaksehir sein bislang größter Erfolg: Der Klub wurde türkischer Meister. Die Tabellenführung hatte er am 28. Spieltag erstmals übernommen und nicht wieder hergegeben. Der Titel wurde am vorletzten Spieltag mit einem 1:0 gegen den Kellerklub Kayserispor gesichert. In der Europa League stieß man bis ins Achtelfinale vor, scheiterte da jedoch am FC Kopenhagen (1:0/0:3).

Aktuelle Saison

Die Fußball-Weisheit, dass die Saison nach dem Triumph immer die schwerste ist, greift möglicherweise auch hier: Die neue Spielzeit begann eher deprimierend: Nach drei 0:2-Pleiten in Folge und einem 0:0 hielt Basaksehir die Rote Laterne in der Hand. Doch am vergangenen Wochenende riss man womöglich das Ruder wieder herum: Die Generalprobe bei Trabzonspor wurde mit 2:0 gewonnen.

Torschützen

Die Tore bei der Generalprobe gegen Trabzonspor erzielten Irfan Can und Edin Visca. Letzterer ist Rechtsaußen und Basaksehirs bester Stürmer. Letzte Saison machte der 29-Jährige 19 Tore und gab 14 Vorlagen – das ist in beiden Kategorien jeweils der Topwert im Klub. Zu Viscas Sturmkollegen gehört übrigens Demba Ba, der von 2007 bis 2011 für Hoffenheim spielte. Letzte Saison machte er sieben Tore, was der zweitbeste Werte bei Istanbul ist.

Trainer