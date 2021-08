Die erste Hürde der neuen Saison hat man in Mainz bereits genommen, auch wenn das Weiterkommen in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SV Elversberg (8:7 n.E.) durchaus glücklich war. Selbstvertrauen ist vorhanden, nicht nur durch das Weiterkommen im Pokal, sondern vor allem wegen der famosen Rückrunde 2020/21. 32 Punkte und Siege gegen den FC Bayern und RB Leipzig bedeuteten den gerade noch verhinderten Abstieg und die beste Rückrunde in der Vereinsgeschichte. Vergessen war das Chaos und die miserablen Leistungen unter den Trainern Achim Beierlorzer, Jan-Moritz Lichte und Jan Siewert, die allesamt verschlissen wurden. Erst mit Coach Nummer vier, Bo Svensson, kam Kontinuität zu den Rheinhessen und folglich auch die nötigen Ergebnisse, die in der Rückrundentabelle für Platz fünf gut waren.

Mainz sucht noch in der Offensive

Mit Danny Latza und Robin Quaison haben eigentlich nur zwei bisherige Stammspieler den Verein verlassen. Bei den Neuzugängen setzte Sportvorstand Christian Heidel hauptsächlich auf hoffnungsvolle Talente aus dem eigenen Nachwuchs und auf punktuelle Verstärkungen auf den Außenbahnen (Anderson Lucoqui und Silvan Widmer) und im zentralen und defensiven Mittelfeld (Jae-sung Lee und Anton Stach). Nur im Sturm sieht Heidel noch Handlunsgbedarf, wie er dem SWR sagte und auch das Spiel gegen Elversberg eindrucksvoll belegte: "Wenn es eine Möglichkeit gibt, noch etwas zu tun, sportlich und wirtschaftlich, dann machen wir es." Silvan Widmer (re.) ist einer der Neuzugänge bei Mainz 05. (Archiv) Bildrechte: imago images/Marcel Lorenz

Trainer Svensson hat bereits Kultstatus

Obwohl Svensson, der früher selbst in Mainz gespielt hat, erst eine Halbserie bei den 05ern als Chefcoach aktiv ist, hat er beinahe schon Kultstatus. Mit seiner positiven und manchmal zurückhaltend wirkenden Art hat der 42-Jährige in Mainz eine echte Euphorie ausgelöst. In der Mannschaft gilt er als Kumpeltyp, aber auch als absolute Respektsperson, die Fehler gnadenlos anspricht. Svensson und Mainz 05, das scheint zu passen. Aber klar ist auch, die Ergebnisse müssen stimmen, sonst geht der Euphorie-Blase schnell die Luft aus.

40-Punkte-Marke knacken

Euphorie hin oder her. Das oberste Saisonziel bleibt, so schnell wie möglich die berüchtigte 40-Punkte-Marke zu knacken, um den Klassenerhalt perfekt zu machen. Der Beginn auf dem Weg dorthin könnte holprig sein, da Mainz am 1. Spieltag gegen RB Leipzig arg vom Coronavirus gebeutelt ist. Wie Sportvorstand Heidel am Freitag (13.08.) bestätigte, haben sich drei Spieler und ein Co-Trainer mit dem Coronavirus infiziert. Weitere acht Spieler plus zwei Personen aus dem Trainerstab mussten als Kontaktpersonen in Quarantäne. "Sie stehen am Sonntag nicht zur Verfügung. Das ist sehr bedauerlich", so Heidel. Sportvorstand Christian Heidel würde in der Offensive gern noch nachlegen. (Archiv) Bildrechte: dpa

Geheimniskrämerei gegen Leipzig

Wie und durch welche anderen Spieler diese Ausfälle kompensiert werden sollen, ließ Svensson, der während seiner Zeit beim FC Liefering in Salzburg auch an Covid-19 erkrankt war, offen. Heidel dazu: "Wenn es einen Vorteil in dieser Situation gibt, dann ist es der, dass Leipzig nicht weiß, wer auflaufen wird."