Gegnercheck: SC Paderborn

Der Sprung auf den Relegationsplatz – gelingt dies noch, käme es nach dem Aufstieg dem zweiten Paderborner Wunder gleich. Der Rückstand der Ostwestfalen auf Fortuna Düsseldorf (Rang 16) beträgt schon acht Punkte. Wenn es ganz bitter läuft, könnte der Abstieg am 31. Spieltag feststehen. Die Lage ist misslich, dennoch resigniert keiner. Es sei überhaupt nicht selbstverständlich, dass der SC Paderborn in der Bundesliga spiele, hat Baumgart kürzlich im Gespräch mit dem WDR gesagt. Er genieße deshalb jedes Spiel. "Man sollte immer das Schöne sehen und nicht das, was man nicht hat“, so der Coach.