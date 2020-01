Gegnercheck: 1. FC Union Berlin

Wer vor der Saison dachte, dass Bundesliga-Neuling Union Berlin bereits als sicherer erster Absteiger feststehen würde, der wurde im Verlauf der ersten 17 Spieltage eines Besseren belehrt. Die "Eisernen" stehen mit aktuell 20 Punkten auf einem überraschend starken elften Tabellenllatz.



Dabei konnten sie vor allem im heimischen Stadion "An der alten Försterei" punkten. Allein 15 Punkte holten sie dort. Auswärts waren es nur fünf. Gerade ihre Auswärtsschwäche könnte den Unionern am Wochenende in der Partie gegen RB Leipzig zum Verhängnis werden.