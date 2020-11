Freiburg ist nur knapp an einem Ticket für die Europa League vorbeigeschrammt. Lediglich ein Punkt fehlte am Ende den Breisgauern.

Schon 10 Mal standen sich beide Teams gegenüber. Die Bilanz ist ausgeglichen: Jeder gewann vier Mal. Das allererste Duell (das war noch in der 2. Bundesliga) endete 1:1, das letzte (vor sechs Monaten) ebenfalls. In sieben von acht Fällen setzte sich die Heimmannschaft durch.

Die Partie im Mai 2020 war das erste (Geister-)Spiel nach neun Wochen Corona-Pause. Das Remis bedeutete für RB Leipzig zwei verschenkte Punkte. Bereits in der ersten Halbzeit hätten Timo Werner & Co. alles klar machen müssen. Ein Tor machte aber nur Freiburg nach einer Ecke und mit viel Glück (34.). Auch in der zweiten Hälfte hatte RB zahlreiche Großchancen. Durch Poulsens Kopfballtor holte RB wenigstens einen Punkt. In der Nachspielzeit erzielte Freiburg den vermeintlichen Siegtreffer. Das Tor wurde aber wegen einer Abseitsstellung des Vorlagengebers zurückgenommen.