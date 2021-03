Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat RB Leipzig vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga mit Lob überhäuft. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gehöre für ihn "zum Besten, was Deutschland an fußballerischer Qualität zu bieten hat", sagte Streich vor dem Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr/live in der SpiO-App).

Er hat "högschden Respekt", so würde es der in Freiburg lebende Bundestrainer Jogi Löw beschreiben: "Wir wissen, was auf uns zukommt am Samstag an Körperlichkeit, Tempo und nicht zuletzt an enormer fußballerischer Qualität." Um gegen die Leipziger eine Chance zu haben, müsse seine Mannschaft so spielen wie am vergangenen Sonntag beim Auswärtssieg in Leverkusen - "nur noch mal eine halbe Klasse besser". Dann könnte der Sport-Club Einfluss auf den Titelkampf in der Bundesliga nehmen und selbst weiter an die internationalen Plätze heranrücken.