Gegnercheck Schalke: Auf dem absteigenden Ast

Kaum zu glauben: Vor zwei Jahren startete Schalke als Vizemeister (!) in die Saison 2018/19. Die folgende Entwicklung war aber derart negativ, dass dieser Erfolg fast schon irreal erscheint. Also musste mal wieder ein neuer Trainer her. Der Nachfolger von David Wagner gilt als finanziell günstiger Ersatz.