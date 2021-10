Frankfurts Kontrastprogramm zum Bundesliga-Schwermut findet in der Europa League statt. Hier läuft es ausgesprochen gut, ist die Eintracht nach einem Remis und zwei Siegen in Gruppe D der Tabellenführer.

Nichtsdestotrotz ist der Trend negativ. Das liegt mit Sicherheit auch am Verlust von drei strategisch wichtigen Personen im Sommer: Trainer Adi Hütter (Gladbach), Manager Fredi Bobic (Hertha) und Top-Torschütze André Silva (29 Tore in 34 Spielen/RB Leipzig) verließen den Verein. Die transfertechnischen Nachrücker Oliver Glasner, Markus Krösche und Jesper Lindstöm jedenfalls konnten das noch nicht sichtbar kompensieren.

Dass die richtigen Ergebnisse derzeit fehlen, liegt nicht am Willen der Spieler. Die Motivation (Coach Glasner: "Die Jungs wollten manchmal zu viel!") scheint in Ordnung zu sein, die Laufleistung ist überdurchschnittlich. Kämpferisch jedoch hat Frankfurt etwas abgebaut. In den letzten Spielen gegen Hertha und Aufsteiger Bochum wurden (bei jeweils 60 Prozent Ballbesitz) jedenfalls nur 45 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Vorn fehlt es zudem an Durchschlagskraft, die letzte Saison noch deutlich höher war. Aber das Traum-Duo Filip Kostic/André Silva existiert nicht mehr – nur der Vorbereiter ist noch in Frankfurt, der Vollstrecker spielt ja jetzt für Kontrahent RB Leipzig.